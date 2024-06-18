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11:55, 18 июня 2024Мир

В Финляндии одобрили законопроект о беженцах на границе с Россией

В финском парламенте приняли законопроект о беженцах на границе с Россией

Фото: IMAGO / Jussi Nukari / Globallookpress.com

В Финляндии конституционный комитет парламента одобрил законопроект «о выдворении беженцев» на границе с Россией. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

«Конституционный комитет принял законопроект 15 голосами, 2 проголосовали против», — уточняет издание.

25 мая министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен рассказала, что в соответствии с законопроектом «О выдворении», который на данный момент рассматривается в финском парламенте, выдворение нелегальных беженцев на территорию России будет происходить и без согласия Москвы.

21 мая власти страны внесли на рассмотрение финского парламента закон под названием «О выдворении». Уточняется, что документ, подготовленный правительством, предлагает принять закон о временных мерах по борьбе с так называемой инструментальной миграцией.

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      Дарья Устьянцева
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