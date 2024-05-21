В Финляндии задумались об открытии пунктов пропуска на границе с Россией

В Финляндии подготовили законопроект об открытии КПП на границе России

Власти Финляндии задумались об открытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Соответствующий законопроект под названием «О выдворении» был вынесен на рассмотрение парламента страны, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент правительственных коммуникаций.

Уточняется, что документ, подготовленный правительством, предлагает принять закон о временных мерах по борьбе с так называемой инструментальной миграцией. В законопроекте говорится, что правительство будет иметь возможность ограничивать прием заявлений о международной защите на определенной части границы Финляндии и в ее непосредственной близости.

Таким образом страна хочет обеспечить суверенитет или национальную безопасность.

Ранее Миграционная служба Финляндии впервые решила вынести положительные решения по предоставлению убежища беженцам, прибывшим через границу с РФ. Представитель ведомства Антти Лехтинен заявил, что было принято три положительных решения.

В начале апреля Министерство внутренних дел Финляндии предложило продлить закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией «до дальнейшего уведомления». Ранее полиция безопасности Финляндии (SUPO) в ежегодном отчете назвала Россию одной из главных угроз для страны.