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11:05, 21 мая 2024Путешествия

В Финляндии задумались об открытии пунктов пропуска на границе с Россией

В Финляндии подготовили законопроект об открытии КПП на границе России

Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters

Власти Финляндии задумались об открытии контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией. Соответствующий законопроект под названием «О выдворении» был вынесен на рассмотрение парламента страны, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент правительственных коммуникаций.

Уточняется, что документ, подготовленный правительством, предлагает принять закон о временных мерах по борьбе с так называемой инструментальной миграцией. В законопроекте говорится, что правительство будет иметь возможность ограничивать прием заявлений о международной защите на определенной части границы Финляндии и в ее непосредственной близости.

Таким образом страна хочет обеспечить суверенитет или национальную безопасность.

Ранее Миграционная служба Финляндии впервые решила вынести положительные решения по предоставлению убежища беженцам, прибывшим через границу с РФ. Представитель ведомства Антти Лехтинен заявил, что было принято три положительных решения.

В начале апреля Министерство внутренних дел Финляндии предложило продлить закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией «до дальнейшего уведомления». Ранее полиция безопасности Финляндии (SUPO) в ежегодном отчете назвала Россию одной из главных угроз для страны.

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      Марк Успенский
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