Финляндия впервые решила предоставить убежище прибывшим через границу с Россией

Финляндия вынесла положительные решения об убежище для прибывших из РФ беженцев

Миграционная служба Финляндии впервые решила вынести положительные решения по предоставлению убежища беженцам, прибывшим через границу с РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание Uutissuomalainen.

Представитель ведомства Антти Лехтинен заявил, что было принято три положительных решения.

В источнике также говорится, что с августа 2023 года в Миграционную службу Финляндии поступило 1,3 тысячи заявлений на предоставление убежища от людей, прибывших через финско-российскую границу. По 285 из них были приняты отрицательные решения.

В начале апреля Министерство внутренних дел Финляндии предложило продлить закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией «до дальнейшего уведомления». Ранее полиция безопасности Финляндии (SUPO) в ежегодном отчете назвала Россию одной из главных угроз для страны.

