Финляндия предложила закрыть границу с Россией «до дальнейшего уведомления»

МВД Финляндии предложило продлить закрытие КПП на границе с Россией

Министерство внутренних дел Финляндии предложило продлить закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией «до дальнейшего уведомления». Об этом сообщил ТАСС.

Уточняется, что вопрос о режиме работы автотранспортных пунктов на финско-российской границе стоит на повестке заседания правительства европейской страны, назначенного на 4 апреля.

В МВД настаивают на необходимости оставить КПП закрытыми до дальнейшего уведомления.

Ранее сообщалось, что кабмин Финляндии обсудит продление закрытия пропускных пунктов на границе с Россией в начале апреля. Канцлер юстиции Туомас Пеюсти допустил, что власти найдут «серьезные основания» для этого.

Финские политики считают Россию одну из главных угроз безопасности страны и ее жителей. В марте МВД запросило десятки миллионов евро на ускоренное строительство забора на границе.