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12:55, 25 мая 2024Мир

В Финляндии описали законопроект о выдворении беженцев

Глава МВД Финляндии Рантанен: выдворение беженцев будет возможно без согласия РФ
Мари Рантанен

Мари Рантанен. Фото: Roni Rekomaa / Lehtikuva / Reuters

В соответствии с законопроектом «О выдворении», который на данный момент рассматривается в финском парламенте, выдворение нелегальных беженцев на территорию России будет происходить и без согласия Москвы. Об этом рассказала министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен в интервью телекомпании Yle.

«Мы исходим из того, что, когда этот закон будет действовать, в любом случае [прибывшие в Финляндию с территории России] люди будут возвращены на российскую сторону», — подчеркнула она, отметив, что обеспечением выдворения должна будет заниматься пограничная служба.

При этом глава МВД не стала комментировать, каким образом выдворение беженцев будет осуществляться на практике. Целью закона Рантанен назвала предотвращение «инструментализации иммиграции», которую якобы проводит Россия для давления на Финляндию.

Принятие законопроекта позволит Хельсинки «осторожно открыть» границу с РФ, указал ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он также отметил, что сейчас возобновления работы пограничных пунктов ожидают в России тысячи людей.

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      Дмитрий Попов
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