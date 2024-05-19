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21:26, 19 мая 2024Мир

Власти Финляндии допустили открытие границы с Россией

Премьер Финляндии Орло: граница с Россией может быть частично открыта

Фото: Lehtikuva / Lauri Heino / Reuters

Финляндия может «осторожно» открыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией после принятия закона о выдворении просителей убежища. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью радиостанции Yle Radio Suomi.

Он уточнил, что планируется начать с открытия одного погранпункта. «Если по обе стороны границы будет налажено сотрудничество, это даст возможность открыть и другие», — добавил политик. По его словам, в настоящий момент тысячи людей со стороны России ждут возможности попасть на территорию Финляндии.

Ранее глава финского Минобороны Антти Хяккянен допустил открытие КПП на российско-финской границе для пассажирских перевозок в случае принятия закона о беженцах.

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      Марина Совина
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