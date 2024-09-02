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21:38, 2 сентября 2024Культура

Иэн Маккеллен заявил о возвращении к роли Гендальфа

Сэр Иэн Маккеллен сообщил, что никому не отдаст роль Гендальфа

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Британский актер сэр Иэн Маккеллен сообщил, что еще планирует вернуться к своей культовой роли. Об этом он сообщил в интервью изданию The Independent.

По словам 85-летнего Маккеллена, он не хочет никому отдавать роль Гендальфа и может принять участие в съемках спин-оффа легендарной саги «Властелин колец: Охота на Голлума».

«Не позволю никому надеть остроконечную шляпу и бороду, пока могу сам. Узнал, что будут новые фильмы, что в них есть Гендальф, и что меня ждут на его роль», — заявил Иэн, уточнив, что пока не видел сценария.

Ранее сообщалось, что Маккеллен рассказал о спасшем его костюме толстяка.

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      Андрей Шеньшаков
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