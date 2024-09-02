Индия резко нарастила закупки одного вида агропродукции из России

«Агроэкспорт»: поставки подсолнечного масла из России в Индию выросли в 2,5 раза

По итогам первой половины 2024 года суммарные объемы поставок подсолнечного масла из России в Индию увеличились в 2,5 раза в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в миллион тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

Уточняется, что стоимость российского экспорта этого вида агропродукции в азиатскую страну в январе-июне составила 965,2 миллиона долларов. Доля подсолнечного масла из РФ в структуре индийского импорта составила почти 50 процентов. За первое полугодие азиатская страна закупила у зарубежных поставщиков в общей сложности более двух миллионов тонн этой агропродукции.

В январе-июне Россия заняла первое место в списке крупнейших экспортеров подсолнечного масла в Индию. На второй строчке оказалась Украина, а тройку лидеров замкнула Румыния.

Ранее замглавы «Агроэкспорта» Андрей Кучеров спрогнозировал рекордный объем вывоза российских растительных масел. Согласно его оценке, по итогам сельскохозяйственного сезона 2023-2024 суммарный экспорт этой продукции из РФ может превысить семь миллионов тонн в физическом выражении. Подобной динамике, как уточнил аналитик, во многом будут способствовать высокие объемы вывоза в Индию и Китай.