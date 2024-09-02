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13:17, 2 сентября 2024Ценности

Известную 60-летнюю модель сняли без макияжа во время шопинга

60-летнюю топ-модель Эль Макферсон сняли без макияжа во время шопинга в Сиднее
Эль Макферсон

Эль Макферсон. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Известную австралийскую топ-модель, актрису и дизайнера Эль Макферсон сняли без макияжа во время шопинга в Сиднее. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

60-летняя модель предстала на фото папарацци в приталенном бежевом пиджаке, голубых джинсах, топе и бейсболке. Также знаменитость повязала на шею шелковый платок и взяла с собой сумку цвета хаки, которую надела через плечо. В то же время она уложила волосы в небрежный хвост и отказалась от косметики на лице, продемонстрировав естественную внешность.

Отмечается, что модель прошлась по магазинам со своим отцом Питером Гоу.

В августе 51-летняя немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала лицо до и после нанесения макияжа на видео.

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      Карина Черных
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