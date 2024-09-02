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18:30, 2 сентября 2024Экономика

Качество вьетнамского пива оценили

Директор ЦИФРРА Дробиз: вьетнамское пиво не уступает европейскому в качестве

Фото: Thanh Hue / Reuters

Вьетнамское пиво, поставки которого в Россию планируют увеличить, не уступает европейскому. Так оценил качество напитка директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, его слова приводит «Абзац».

По словам эксперта, российским дистрибьюторам необходимо сломать стереотипы среди населения, которое уверено, что европейские напитки качественнее.

«Вьетнам — вовсе не экзотическая страна — производитель пива, как некоторым кажется. Вьетнамская продукция ничем не хуже чешской или немецкой, в которых больше пафоса, чем всего остального. В Азии достаточно развита культура производства пива, есть технические средства и качественное сырье», — пояснил он.

На фоне сокращения поставок напитков из недружественных стран российские дистрибуторы стали активнее ввозить пиво из Азии. Так, импортеры алкоголя обратились в Росаккредитацию с просьбой разрешить ввоз дополнительного объема пива из Вьетнама. На отечественных прилавках могут появиться бренды Tiger, Saigon Lager, Saigon Gold, Saigon 333 и Bia Lac Viet как в обычных стеклянных и ПЭТ-бутылках, так и в кегах.

По словам руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, поставки азиатского пива растут за счет появления новых заведений стритфуда. Однако некоторые эксперты считают, что за счет общепита нарастить присутствие торговых марок из Вьетнама не удастся.

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