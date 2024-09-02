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15:08, 2 сентября 2024Бывший СССР

Комитет Рады поддержал увеличение расходов на оборону

Комитет Рады поддержал увеличение расходов на оборону на 500 миллиардов гривен

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины поддержал увеличение расходов на оборону на 500 миллиардов гривен (около 1,08 триллиона рублей). Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Законопроект поддержали 25 членов парламентского комитета. По словам нардепа, при обсуждении документа была тяжелая дискуссия, в частности, некоторые депутаты предлагали внести изменения, либо принять законопроект за основу с правом внесения поправок.

Железняк подчеркнул, что около 216 миллиардов гривен власти Украины планируют получить от размещения облигаций внутреннего государственного займа, еще 115 миллиардов гривен — сократив расходы по обслуживанию и погашению госдолга, 100 миллиардов гривен — от перевыполнения налоговых сборов.

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В свою очередь, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что законопроект предусматривает получение 30 миллиардов гривен от повышения налогов, которые еще не были утверждены.

Кроме того, он отметил, что бюджетный комитет не принял его поправку к законопроекту об отмене кешбэка для украинских товаров, на который было выделено три миллиарда гривен. По словам Гончаренко, он также предлагал перенаправить на оборону 400 миллионов гривен, выделенные на финансирование национального телемарафона.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Леся Забуранная заявила, что страны Запада призвали Украину искать внутренние ресурсы для покрытия дефицита бюджета страны. По ее словам, украинское министерство финансов прогнозирует сохранение текущего дефицита бюджета в 2025 году — он будет находиться на уровне 35 миллиардов долларов.

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      Александр Курбатов
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