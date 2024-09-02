Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:32, 2 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко вспомнил о своих оппозиционных взглядах

Лукашенко вспомнил о своих оппозиционных взглядах времен работы в совхозе

Фото: Sputnik / Sergei Savostyanov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил о своих оппозиционных взглядах в годы работы директором совхоза. Его слова передает БелТа.

Он рассказал о своей рабочей тетради времен работы директором совхоза, которую недавно нашили и передали ему.

По его словам, в те годы он отмечал в тетради тезисы, с которыми должен был выступить на совещаниях. Лукашенко признался, что во многом это были «оппозиционные тезисы», в которых он жестко отстаивал свою позицию, иногда идущими наперекор устоявшемуся направлению.

Он отметил, что уже тогда его волновали государственные вопросы: «Сколько мяса должен продать, сколько молока, а где мы чего не выполняем».

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Польша заявила об обязанности сбивать ракеты России над Украиной. Что об этом думают в НАТО и как это повлияет на СВО?

      Стало известно о нарушении работы экипажа МКС из-за Starliner

      Лавров обвинил Украину в срыве восстановления зерновой сделки

      Путин рассказал о знающих китайских язык членах семьи

      Москвичам рассказали о дождях в сентябре

      Следователи рассказали об основных версиях крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

      Минобороны показало уничтожение дивизиона ПВО ВСУ в Сумской области

      Экс-советнику губернатора Орловской области предъявили обвинение

      Лукашенко вспомнил о своих оппозиционных взглядах

      Предсказано будущее рынка жилья в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше