Лукашенко вспомнил о своих оппозиционных взглядах времен работы в совхозе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил о своих оппозиционных взглядах в годы работы директором совхоза. Его слова передает БелТа.

Он рассказал о своей рабочей тетради времен работы директором совхоза, которую недавно нашили и передали ему.

По его словам, в те годы он отмечал в тетради тезисы, с которыми должен был выступить на совещаниях. Лукашенко признался, что во многом это были «оппозиционные тезисы», в которых он жестко отстаивал свою позицию, иногда идущими наперекор устоявшемуся направлению.

Он отметил, что уже тогда его волновали государственные вопросы: «Сколько мяса должен продать, сколько молока, а где мы чего не выполняем».