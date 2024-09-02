Маск заявил о готовности добиться ареста активов Бразилии

Маск не исключил, что будет добиваться у властей США ареста активов Бразилии

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что не исключает готовности добиваться у властей США ареста активов Бразилии. Об этом бизнесмен сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Если бразильское правительство не вернет незаконно присвоенное имущество X и SpaceX, мы будем добиваться ответного ареста государственных активов. Надеюсь, Луле понравится летать коммерческими рейсами», — написал Маск.

Ранее Верховный федеральный суд Бразилии постановил приостановить работу принадлежащей ему соцсети. Решение было принято после отказа предпринимателя назначить юридического представителя X в стране. Теперь в Бразилии пользователей соцсети начнут штрафовать.

Позднее Маск сравнил судью Алешандри ди Мораиса с главным злодеем цикла книг о Гарри Поттере Волан-де-Мортом. Он назвал сходство поразительным, опубликовав фото судьи в черном плаще.