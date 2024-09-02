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23:16, 2 сентября 2024Интернет и СМИ

Маску предрекли потерю бизнеса в Бразилии

G1: Starlink Маска может потерять разрешение на работу в Бразилии

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Компания Starlink Илона Маска может потерять разрешение на работу в Бразилии в случае невыполнения требования по блокировке соцсети X. Такое развитие событий предрекло издание G1.

«Это соответствует закону административного процесса. Возможные санкции — это те, которые предусмотрены в общем законе о телекоммуникациях, начиная с предупреждения, наложения штрафа, а затем отзыва гранта. Теряя грант, Starlink теряет разрешение на предоставление телекоммуникационных услуг в Бразилии», — заявил президент Национального телекоммуникационного агентства Карлос Байгорри.

Ранее Верховный федеральный суд Бразилии постановил приостановить работу принадлежащей Маску соцсети. Решение было принято после отказа предпринимателя назначить юридического представителя X в стране. Теперь в Бразилии пользователей соцсети начнут штрафовать.

Позднее Маск сравнил судью Алешандри ди Мораиса с главным злодеем цикла книг о Гарри Поттере Волан-де-Мортом. Он назвал сходство поразительным, опубликовав фото судьи в черном плаще.

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      Евгений Силаев
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