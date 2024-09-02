Медведчук: операцией в Курской области Зеленский скрывает провалы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывает о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, надеясь оставить провалы в Донбассе незамеченными. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей колонке на портале «Смотрим.ру».

«Взяв под контроль ВСУ менее пяти процентов Курской области, не решив при этом ни одной стратегической задачи, он делает вид, что дошел как минимум до Урала, и требует аплодисментов и "продолжения банкета"», — пишет Медведчук.

По его словам, многие военные аналитики Запада понимают незначительность успехов ВСУ и бесперспективность их положения, включая агентство Bloomberg, генерала в отставке Брэдли Герика и немецкого журналиста Юлиана Репке.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский пытается превратить республику в восточноевропейский Израиль, но в результате превращает в концлагерь. Медведчук отметил, украинский лидер вдохновляется политикой Израиля и в разное время «мнит себя не только Наполеоном, но и Моше Даяном и Голдой Меир в одном флаконе».