Мигранты устроили массовую драку в российском регионе

Массовая драка мигрантов в подмосковном Раменском закончилась уголовным делом

Мигранты устроили массовую драку в подмосковном Раменском. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в своем Telegram-канале.

По факту инцидента следственными органами ГСУ по Московской области было возбуждено уголовное дело. ЧП классифицировали как «Хулиганство». В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе расследования.

В СК отметили, что местные жители неоднократно обращались в местную администрацию и правоохранительные органы по факту противоправных действий мигрантов. Однако, отметил Следком, меры до сих пор не приняты.

26 июля в Ленинградской области полиция задержала шестерых мигрантов, устроивших массовую драку. Схватка проходила в неравных условиях: с одной стороны в ней участвовал гражданин Кыргызстана, с другой — пять уроженцев Узбекистана. В результате киргиз был госпитализирован, а на месте драки был обнаружен железный прут.