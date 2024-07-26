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12:13, 26 июля 2024Силовые структуры

Полиция задержала устроивших массовую драку в Петербурге мигрантов

Пять граждан Узбекистана подрались в Петербурге с гражданином Киргизии

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Ленинградской области полиция задержала шестерых мигрантов, устроивших массовую драку. Об этом в пятницу, 26 июля, со ссылкой на региональное управление МВД сообщает 78.ru

По данным издания, схватка, состоявшаяся 24 июля возле дома на Березовой алее, проходила в неравных условиях. С одной стороны в ней участвовал гражданин Кыргызстана, с другой — пять уроженцев Узбекистана. В результате киргиз был госпитализирован, а на месте драки был обнаружен железный прут.

24 июля в Татарстане мигранты устроили массовую драку с местными, их сняли на видео.

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      Владимир Седов
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