Минобороны показало уничтожение дивизиона ПВО ВСУ в Сумской области

Минобороны опубликовало кадры уничтожения дивизиона ПВО ВСУ в Сумской области

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры уничтожения дивизиона противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) зенитно-ракетного комплекта (ЗРК) «Бук-М1» в Сумской области.

Отмечается, что обнаружена была ЗРК в районе населенного пункта Новая Сечь. Помимо пусковой установки, уничтожены были транспортная машина, пуско-заряжающая установка и подвижный командный пункт.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения трех установок реактивных систем залпового огня HIMARS ВСУ юго-восточнее города Сумы близ населенных пунктов Осоевка и Глыбное. Помимо самих HIMARS, уничтожены были три автомобиля сопровождения, транспортно-заряжающая машина и более 30 военнослужащих украинской армии.