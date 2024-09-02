Минобороны показало кадры уничтожения трех РСЗО HIMARS

Минобороны опубликовало кадры уничтожения трех РСЗО HIMARS в Сумской области

Появились кадры уничтожения трех установок реактивных систем залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ), кадры публикует Министерство обороны России.

Отмечается, что установки были обнаружены в 20 километрах юго-восточнее города Сумы близ населенных пунктов Осоевка и Глыбное. Помимо самих HIMARS, уничтожены были три автомобиля сопровождения, транспортно-заряжающая машина и более 30 военнослужащих украинской армии.

Ранее Минобороны показало кадры авиационного удара по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в Курской области. Известно, что удары наносились авиационными ракетами на вертолетах Ка-52М по разведанным целям противника.

