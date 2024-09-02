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07:14, 2 сентября 2024Россия

Минобороны раскрыло подробности о ночных попытках атак ВСУ на Россию

Минобороны: силы ПВО сбили два дрона над Белгородской областью и Черным морем

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ночь на понедельник, 2 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили два беспилотника по территории России. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

Там уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника самолетного типа. Один из них над территорией Белгородской области, другой — над акваторией Черного моря.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Там не привели других подробностей о ситуации.

Днем ранее, 1 сентября, по информации Минобороны, средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 158 дронов над 15 регионами России.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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