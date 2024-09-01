Минобороны отчиталось о 158 перехваченных украинских беспилотниках за ночь

МО РФ: за ночь силы ПВО уничтожили 158 украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом отчиталось Министерство обороны.

В ведомстве уточнили, что больше всего БПЛА было сбито над территорией Курской области — 46 единиц, 34 над Брянской, 28 над Воронежской, 14 — над территорией Белгородской области, восемь — над Рязанской.

«Два — над Москвой, семь — над Московской областью, пять — над территорией Калужской области, четыре — над территорией Липецкой области, три — над территорией Тульской области», — добавили в Минобороны.

По два беспилотника было перехвачено над Тамбовской и Смоленской областями, по одному над Орловской, Тверской и Ивановской.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что средства ПВО сбили очередной беспилотник в Раменском городском округе. Число ликвидированных БПЛА, направлявшихся в сторону столицы, достигло десяти.