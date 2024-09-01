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07:42, 1 сентября 2024Россия

Собянин заявил об очередном сбитом на подлете к Москве дроне

Собянин: ПВО продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву

Фото: Ali Hashisho / Globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотного летательного аппарата в Раменском городском округе.

«ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву. Сбили еще один в Раменском городском округе», — заявил градоначальник.

В ночь с 31 августа на 1 сентября несколько российских регионов атаковали БПЛА. Над территорией Брянской области за ночь сбили более 20 БПЛА, а над Воронежской — более десяти. Помимо этого, три украинских беспилотника попытались атаковать Каширскую государственную районную электрическую станцию (ГРЭС).

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      Марина Совина
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