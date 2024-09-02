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15:54, 2 сентября 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде в День города

Вильфанд: температура в Москве на День города составит до плюс 26 градусов

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Температура в Москве в День города, 7 и 8 сентября, составит от 23 до 26 градусов тепла. О погоде в праздник жителям столицы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам метеоролога, в Московской области может быть немного теплее, чем в столице — температура воздуха поднимется до плюс 27 градусов. «Такие первоначальные расчеты, лето продолжается», — отметил Вильфанд.

Согласно прогнозам, первая неделя сентября в столице окажется солнечной. Теплая погода связана с высоким атмосферным давлением. Температура воды в московских водоемах составит 21-22 градуса, а к следующей неделе опустится до 20 градусов. Ультрафиолетовый индекс держится на уровне двух единиц и является благоприятным для загара.

Ранее в ряде российских регионов спрогнозировали скорые заморозки. Погода испортится в том числе в Новосибирской, Оренбургской областях и Башкирии.

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      Александра Качан
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