Ряд российских регионов предупредили о заморозках

Вильфанд: в Новосибирскую, Оренбургскую области и Башкирию придут заморозки

В начале сентября в Новосибирскую, Оренбургскую области и Башкирию придут заморозки. О похолодании ряд российских регионов предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В Кургане, на самом юге Уральского федерального округа, а также на юге Тюменской области прогнозируются заморозки ночью от минус двух до минус пяти градусов», — заявил метеоролог.

По его словам, в Омской области ночью температура может опуститься до минус пяти градусов, в Новосибирской, Оренбургской областях и Башкирии — до минус двух градусов, а в Забайкальском крае — до минус трех градусов. Вильфанд добавил, что в Магадане и на Камчатке в ближайшие дни пройдут сильные осадки, однако Владивосток дожди обойдут стороной.

Ранее Вильфанд спрогнозировал теплый сентябрь в европейской части России. По его словам, в этих регионах температура окажется выше климатической нормы для первого месяца осени.