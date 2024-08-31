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00:55, 31 августа 2024Экономика

Россиянам рассказали о теплой погоде в сентябре на европейской части России

Вильфанд: температура в сентябре в европейской части РФ будет выше нормы

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Температура в сентябре в европейской части России будет выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

«Прогноз среднемесячной температуры в европейской части России на сентябрь выше средних многолетних наблюдений», — отметил синоптик.

Так, теплый сентябрь ожидается в Республике Коми, Волгоградской, Астраханской областях, в Калмыкии, а также практически во всех субъектах Центрального федерального округа. При этом на азиатской части России среднемесячная температура будет держаться около средних многолетних значений, резюмировал Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в начале сентября в Москве и Московской области ожидается температура в 23-28 градусов. При этом Шувалов отметил, что аномально тепло может быть и до конца сентября.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что жара до плюс 35 градусов в ближайшие дни прогнозируется в Центральном и Южном федеральных округах страны.

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      Марина Совина
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