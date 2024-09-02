Москвичам рассказали о продолжении аномальной жары

Синоптик Ильин: аномальная жара в Москве связана с антициклоном

Аномальная жара в начале сентября в Москве связана с влиянием антициклона. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.

Антициклон и ведущие потоки приносят с западных районов Центральной Азии прогретый воздух. Согласно прогнозам, в понедельник и во вторник, 2 и 3 сентября, в Москве будет плюс 26–28 градусов, а в среду, 4 сентября, — 24–26 градусов выше нуля. Ночью ожидается плюс 9–11 градусов.

Со среды центр антициклона, который в настоящее время находится на севере, опустится южнее, из-за чего направление ведущих потоков изменится и примет более северо-восточное направление.

С четверга, 5 сентября, в столице значительно посвежеет. Днем ожидается плюс 21–23 градуса, в пятницу и в субботу, 6 и 7 сентября — плюс 20–25 градусов. В среду из-за облачности ночью температура составит плюс 13–15 градусов. С четверга до субботы ночью будет плюс 5–10 градусов. В воскресенье, 8 сентября, при увеличении облачности ночью будет температура немного выше — от 8 до 13 градусов. Кроме того, в воскресенье днем потеплеет до плюс 27 градусов. Осадков в предстоящую неделю не ожидается, а погода будет малооблачной либо с незначительной облачностью.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предсказала, что первая половина сентября в Москве пройдет без дождей.