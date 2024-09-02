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05:52, 2 сентября 2024Россия

На Камчатке объявили траур по погибшим при крушении вертолета

Губернатор Камчатки объявил день траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8

Фото: Christoph Reichwein / dpa / Global Look Press

В Камчатском крае 3 сентября объявлен днем траура по погибшим при крушении вертолета Ми-8. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Владимир Солодов.

Авиакатастрофа привела к гибели не менее 18 человек из разных регионов России, включая Камчатку, Москву, Пермский край, Бурятию, Удмуртию, Липецкую и Амурскую области. Солодов назвал данное происшествие «ужасной трагедией для всех нас».

«3 сентября объявляю на Камчатке днем траура. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших», — сказал глава региона. Он добавил, что в скором времени на Камчатку прибудут эксперты из Международного авиационного комитета, которые установят причины крушения вертолета.

Ранее поиски тел погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке были приостановлены до утра понедельника. «Семь специалистов поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю продолжат поиски с рассветом», — заявили в МЧС.

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      Артём Верейкин
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