Поиски тел погибших при крушении вертолета на Камчатке приостановили

МЧС: поиски тел погибших при крушении вертолета на Камчатке приостановили

Поиски тел погибших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке приостановлены до утра понедельника. Об этом в воскресенье, 1 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Семь специалистов поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю продолжат поиски с рассветом», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что участники поисковой операции возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Ранее в МЧС России рассказали о нахождении пропавшего вертолет Ми-8. Специалисты обнаружили его на высоте 900 метров вблизи места, где он в последний раз 31 августа вышел на связь.

Вертолет Ми-8 направлялся в поселок Николаевка Елизовского района Камчатского края. Он должен был забрать группу туристов из 19 человек около вулкана Вачкажец.