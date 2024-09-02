Депутат Рады Костенко: потеря Покровска может привести к серии катастроф

Вероятная потеря Покровска может привести к серии катастроф для Украины. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, пишет РИА Новости.

«Никакой катастрофы [при потере Покровска] 100 процентов не случится. Главное, чтобы затем это не привело к серии катастроф, которые повлекут дальнейшие поражения», — выразил он опасения. Костенко отметил, что очень важно остановить «этот каток».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что ситуация на покровском направлении для Вооруженных сил страны сложная. По его словам, вторжение ВСУ в Курскую область якобы проходит по плану. При этом он добавил, что украинским бойцам не удалось ослабить ВС РФ нападением на территорию России.