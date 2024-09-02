Зеленский признал сложное положение на покровском направлении

Зеленский признал, что ВСУ не стало легче после атаки на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сложной ситуацию на покровском направлении, несмотря на операцию в Курской области. Об этом он сообщил в ходе встречи с премьер-министром Нидерландов Диком Шуфом в Запорожье, передает Reuters.

Зеленский прокомментировал ситуацию на линии фронта, заявив, что вторжение Украины в Курскую область проходит «в соответствии с планом». Ожидаемое ослабление покровского направления со стороны ВС России, по словам президента Украины, не произошло и ситуация остается сложной.

Также Зеленский добавил, что западные союзники Украины должны не только позволить использовать свое оружие для ударов по территории России, но и увеличить поставки оружия Киеву.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что операцией в Курской области Киев намеревался отвлечь Вооруженные силы России от других участков фронта.