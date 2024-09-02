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17:42, 2 сентября 2024Бывший СССР

Зеленский признал сложное положение на покровском направлении

Зеленский признал, что ВСУ не стало легче после атаки на Курскую область
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сложной ситуацию на покровском направлении, несмотря на операцию в Курской области. Об этом он сообщил в ходе встречи с премьер-министром Нидерландов Диком Шуфом в Запорожье, передает Reuters.

Зеленский прокомментировал ситуацию на линии фронта, заявив, что вторжение Украины в Курскую область проходит «в соответствии с планом». Ожидаемое ослабление покровского направления со стороны ВС России, по словам президента Украины, не произошло и ситуация остается сложной.

Также Зеленский добавил, что западные союзники Украины должны не только позволить использовать свое оружие для ударов по территории России, но и увеличить поставки оружия Киеву.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что операцией в Курской области Киев намеревался отвлечь Вооруженные силы России от других участков фронта.

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      Алевтина Запольская
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