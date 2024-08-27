Главком ВСУ рассказал, в чем состоит замысел вторжения в Курскую область. Расчет Киева не оправдался

Главком Сырский: атака на Курскую область была попыткой отвлечь ВС России

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал, в чем состоит замысел вторжения в Курскую область. Он заявил, что своей операцией Киев намеревался отвлечь Вооруженные силы (ВС) России от других участков фронта.

Генерал подчеркнул, что украинское командование рассчитывало оттянуть российские войска с покровского и кураховского направлений в Донецкой народной республике (ДНР). «Враг это понимает, поэтому продолжает сосредотачивать усилия на покровском направлении», — подчеркнул главком ВСУ.

Сырский назвал самым горячим покровское направление

Главком ВСУ прокомментировал положение украинской армии на покровском направлении, заявив, что именно это направление остается «самым горячим». «На покровском направлении, наоборот, враг не снимает войск, а вместо этого сосредотачивает там основные свои усилия», — заявил украинский командующий.

Он уточнил, что на этом направлении сосредоточены самые боеспособные подразделения Российской армии.

Кроме того, самым сложным для ВСУ покровское направление назвал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что на нем больше всего российских штурмов. Среди сложных направлений украинский лидер также перечислил времевское, торецкое и кураховское.

Фото: Ukrainian Presidentia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В России заявили об ускорении наступления РФ на покровском направлении

Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил об ускорении наступления РФ на покровском направлении. По его словам, это произошло после того, как командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило часть войск к Курской области.

Специалист отметил, что бои проходят в селе Николаевка, которое находится около Димитрова (украинское название — Мирноград). «Это один из крупных городов, который наравне с Селидово, Украинском, Курахово и Покровском на протяжении почти десяти лет считался глубоким тылом ВСУ», — объяснил он.

Онуфриенко добавил, что бои в Гродовке находятся на завершающей стадии. Помимо этого, по его информации, ВС РФ вышли к окраинам села Мемрик, которое находится западнее Карловки. Он заявил, что положение ВСУ можно назвать плохим, так как до Покровска остаются десятки километров.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис раскрыл последствия атаки ВСУ Курска. По его словам, Украина потеряла шансы на существование. «Они действуют так, что лишают себя возможности начать переговоры, чтобы сохранить свое государство хоть в какой-нибудь форме. Да, может быть, она была бы сильно урезана в территориях, но, тем не менее, это была бы Украина», — сказал он.

Меркурис добавил, что Украина планировала с помощью нападения на Курскую область добиться более выгодных условий на переговорах, однако на деле лишь разозлила западных союзников.