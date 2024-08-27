«Да плюнь ты на эту Россию». Лукашенко предложили воевать вместе с ВСУ против России

Лукашенко заявил о предложениях отвернуться от РФ и начать воевать за ВСУ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, что ему предложили воевать вместе с Вооруженными силами Украины (ВСУ) против России.

«Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем"», — рассказал белорусский лидер.

Он отметил, что в настоящее время он получает «со всех сторон» предложения, которые неприемлемы для Минска на 99 процентов.

Лукашенко объяснил попытки Украины восстановить отношения с Белоруссией

По предположениям политика, когда украинцы осознают, что не нужны Западу, они попытаются восстановить отношения с Минском и Москвой. «Пара фактов со стороны Запада — когда они в Украине поймут, что их просто использовали и потом кинули. Вот это поймут украинцы, и они к нам придут», — подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что белорусы всегда были надежными людьми, даже когда было трудно разговаривать с Россией, и знали, что со временем все проблемы разрешатся. Он напомнил о жестоких битвах с немецкими солдатами времен Второй мировой войны и отметил, что даже после этих событий удалось наладить сотрудничество, найти основу для взаимодействия, которое продолжалось до недавнего времени.

Фото: Valery Sharifulin / Sputnik / Reuters

Названы виновные в полномасштабном конфликте на Украине

Президент Белоруссии признался, что конфликт на Украине является глубоко личным для него самого. По его словам, виновными в развязывании полномасштабного конфликта стали украинские «оголтелые политики-националисты».

«Всю эту бойню завязали на моих глазах. Эта националистическая верхушка во главе с [бывшим президентом Украины Петром] Порошенко, [президентом Украины Владимиром] Зеленским и так далее», — сказал Лукашенко и заявил, что с приходом Зеленского к власти у Украины была возможность избежать конфликта.

Ранее Лукашенко допустил устранение Зеленского агентами руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Он уточнил, что если Зеленский не будет строить «отношения из наших интересов и принципов» и начнет покупать особняки на западные деньги, например, в Великобритании, чтобы жить там с семьей и «радоваться», то станет предателем для народа.

«И в конце концов тот же Кирилл Буданов пошлет кого-нибудь — тебя ликвидируют как предателя. Вот и все. Тоже надо не исключать такую возможность. Беда», — говорил Лукашенко.