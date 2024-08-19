Лукашенко допустил устранение Зеленского агентами Буданова

Лукашенко допустил устранение Зеленского украинскими агентами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «России-1» допустил, что его украинского коллегу Владимира Зеленского может устранить руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Его слова передает БелТа.

По мнению главы государства, если Зеленский не будет строить «отношения из наших интересов и принципов» и начнет покупать особняки на западные деньги, например в Великобритании, чтобы жить там с семьей и «радоваться», то станет предателем для народа.

«И в конце концов тот же Кирилл Буданов пошлет кого-нибудь — тебя ликвидируют как предателя. Вот и все. Тоже надо не исключать такую возможность. Беда», — сказал Лукашенко.

В этом же интервью Лукашенко заявил, что полномасштабный конфликт на Украине развязали националистически настроенные украинские политики. Он назвал ситуацию в соседнем государстве глубоко личной для него самого.