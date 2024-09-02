На Украине назвали условие вступления в НАТО

На Украине заявили, что страна вступит в НАТО только в границах 1991 года

Украина вступит в НАТО только в границах 1991 года, другой формат не обсуждается. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефашина, передает ТСН.

По ее словам, Украина никогда не будет ставить вопрос относительно определенных ограничений или перераспределения в вопросе членства в НАТО. Также она добавила, что Украина не должна предлагать какое-то решение до того, как ее союзники не предложили членство в альянсе. При этом Киев будет вести переговоры с каждым членом НАТО.

«Есть Украина в пределах границ 1991 года, суверенная, независимая страна, которая присоединяется к НАТО», — заключила она.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. По его мнению, это невозможно.

