Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:26, 2 сентября 2024Бывший СССР

На Украине назвали условие вступления в НАТО

На Украине заявили, что страна вступит в НАТО только в границах 1991 года

Фото: Leah Millis / Reuters

Украина вступит в НАТО только в границах 1991 года, другой формат не обсуждается. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефашина, передает ТСН.

По ее словам, Украина никогда не будет ставить вопрос относительно определенных ограничений или перераспределения в вопросе членства в НАТО. Также она добавила, что Украина не должна предлагать какое-то решение до того, как ее союзники не предложили членство в альянсе. При этом Киев будет вести переговоры с каждым членом НАТО.

«Есть Украина в пределах границ 1991 года, суверенная, независимая страна, которая присоединяется к НАТО», — заключила она.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. По его мнению, это невозможно.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России нанесли удар по расположению «Азова» в Харькове. Боевики превратили торговый центр в военную базу

      Лукашенко признался в отсутствии мобильного телефона

      Врач развеяла миф о высоком холестерине

      Стилистка перечислила россиянкам стильные образы на раннюю осень

      На Украине назвали условие вступления в НАТО

      В России высказались о сроках восстановления отношений с Западом

      Направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту почти на сутки без воды и еды

      120 незаконных мигрантов выдворят из России после рейда на складе маркетплейса

      Пристыкованный к МКС Starliner начал издавать странные звуки

      Бежавшего с Украины депутата Рады заметили в Лондоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше