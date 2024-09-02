На Украине оштрафовали инвалида за неподтверждение своей инвалидности

Территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) оштрафовал инвалида на 17 тысяч гривен за то, что он не подтвердил свою инвалидность. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
По информации издания, поводом для взыскания стало то, что гражданин Украины «не сообщил в 7-дневный срок органам, в которых состоит на воинском учете, сведения о том, что 5 июня 2024 года МСЭК ему была установлена третья группа инвалидности». Мужчина обратился в суд с требованием отменить штраф. При этом не уточняется, в каком регионе это произошло.
Ранее депутат Верховной Рады Соломия Бобровская заявила, что нарушающие закон сотрудники ТЦК практически не привлекаются к ответственности.