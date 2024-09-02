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21:35, 2 сентября 2024Бывший СССР

На Украине оштрафовали инвалида за неподтверждение своей инвалидности

ТЦК оштрафовал инвалида на 17 тыс. гривен за неподтверждение своей инвалидности

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) оштрафовал инвалида на 17 тысяч гривен за то, что он не подтвердил свою инвалидность. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации издания, поводом для взыскания стало то, что гражданин Украины «не сообщил в 7-дневный срок органам, в которых состоит на воинском учете, сведения о том, что 5 июня 2024 года МСЭК ему была установлена третья группа инвалидности». Мужчина обратился в суд с требованием отменить штраф. При этом не уточняется, в каком регионе это произошло.

Ранее депутат Верховной Рады Соломия Бобровская заявила, что нарушающие закон сотрудники ТЦК практически не привлекаются к ответственности.

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      Евгений Силаев
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