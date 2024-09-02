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09:37, 2 сентября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о безнаказанности нарушающих закон военкомов

Депутат Рады Бобровская признала безнаказанность нарушающих закон военкомов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине нарушающие закон сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) практически не привлекаются к ответственности. Об этом «Украинской правде» рассказала депутат Верховной Рады Соломия Бобровская.

«Я, к сожалению, не знаю случаев, когда работников ТЦК привлекали к ответственности за превышение служебных полномочий. Но считаю, что они, наконец, должны появиться», — признала безнаказанность военкомов парламентарий.

Журналисты уточнили в офисе генпрокурора Украины данные о количестве правонарушений по статье о превышении военным должностным лицом служебных полномочий. В ответе на запрос им указали, что в течение 2023 года до суда дошли только 13 из 578 уголовных правонарушений, а с января по июль 2024 года — 3 из 365.

Ранее стало известно о драке сотрудников полиции и ТЦК с жителями Одессы. Инцидент произошел в Пересыпском районе.

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      Екатерина Грищенко
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