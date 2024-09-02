На Украине задержали поджигателей автомобилей ВСУ

СБУ: задержаны поджигатели автомобилей ВСУ

Служба безопасности Украины (СБУ) и Нацполиция задержали банду поджигателей автомобилей Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые действовали в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале.

Главой группы оказался бывший заключенный из Херсонской области, который ранее отбывал наказание за наркоторговлю. К поджогам он привлек свою сожительницу и еще двух уголовников, с которыми познакомился во время пребывания в тюрьме.

По данным следствия, фигуранты ездили сразу по трем областным центрам. Там они находили и поджигали машины ВСУ. При обысках у них были изъяты автомат Калашникова, пистолет с патронами, гранаты Ф-1 и РГД-5. Сейчас правонарушителям грозит до восьми лет тюремного заключения.

Ранее неизвестные в Днепропетровске подожгли машину военного ВСУ. Сотрудники правоохранительных органов уже начали поиск поджигателей.