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13:59, 2 сентября 2024Бывший СССР

На Украине задержали поджигателей автомобилей ВСУ

СБУ: задержаны поджигатели автомобилей ВСУ

Фото: Telegram-канал «Служба безпеки України»

Служба безопасности Украины (СБУ) и Нацполиция задержали банду поджигателей автомобилей Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые действовали в Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале.

Главой группы оказался бывший заключенный из Херсонской области, который ранее отбывал наказание за наркоторговлю. К поджогам он привлек свою сожительницу и еще двух уголовников, с которыми познакомился во время пребывания в тюрьме.

По данным следствия, фигуранты ездили сразу по трем областным центрам. Там они находили и поджигали машины ВСУ. При обысках у них были изъяты автомат Калашникова, пистолет с патронами, гранаты Ф-1 и РГД-5. Сейчас правонарушителям грозит до восьми лет тюремного заключения.

Ранее неизвестные в Днепропетровске подожгли машину военного ВСУ. Сотрудники правоохранительных органов уже начали поиск поджигателей.

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      Илья Таксюр
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