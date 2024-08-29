В Днепропетровске подожгли машину бойца ВСУ

В Днепропетровске неизвестные подожгли машину бойца ВСУ

В Днепропетровске неизвестные подожгли машину бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет украинский телеканал «Новости.LIVE» в Telegram.

Как уточняется, неустановленные лица обили моторный отсек автомобиля легковоспламеняющейся жидкостью. Затем они подожги транспортное средство. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов уже начали поиск поджигателей.

В конце июля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала о расследовании 30 уголовных дел по поджогам машин военных ВСУ. Подчеркивалось, что это не полная статистика по поджогам. По данным СБУ, зафиксировано около 80 случаев.

