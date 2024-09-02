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19:17, 2 сентября 2024Бывший СССР

На Украине захотели уволить главу «Укрэнерго»

Нардеп Железняк: на Украине захотели уволить главу «Укрэнерго» Кудрицкого

Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Сегодня на Украине планируют уволить главу компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Депутат также опубликовал письмо, подписанное региональным директором IFC в Европе Инесом Роша, управляющим директором ЕБРР на Украине и в Молдавии Арвидом Тюркнером и бизнес-омбудсменом Украины Романом Ващуком. В нем подписавшиеся призывают повременить с увольнением Кудрицкого.

«Однако вангую, что и на этот кактус наши энергетические крысы залезут до последнего», — заключил депутат.

Ранее Евросоюз призвал Киев повременить с увольнением главы «Укрэнерго». В обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю говорится, что увольнение «может поставить под угрозу коллективную способность доноров поддерживать "Укрэнерго"».

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      Илья Таксюр
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