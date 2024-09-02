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13:55, 2 сентября 2024Мир

На Западе усомнились в способности ВСУ исправить дисбаланс на фронте атакой под Курском

FA: атака ВСУ на Курскую область не исправит текущий дисбаланс на фронте

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не исправит материальный дисбаланс на фронте. Об этом пишет Foreign Affairs (FA).

«Наступление не исправляет текущий материальный дисбаланс в войне. На данный момент Россия сохраняет преимущество в живой силе, технике и боеприпасах», — говорится в материале.

Как пишут авторы, российские войска с октября 2023 года взяли под контроль почти две тысячи квадратных километров территории и продолжают продвигаться даже после вторжения ВСУ в Курскую область. Уточняется, что в последнее время темпы продвижения Российской армии ускорились, а положение Украины на некоторых участках фронта выглядит все более шатким.

Кроме того, авторы подчеркнули, что украинские военные рискуют потерять Покровск, являющийся важным транзитным пунктом. «По мере того как давление нарастает, украинские силы могут в конечном итоге постепенно сдавать территорию», — заключили в статье.

Ранее профессор Гарвардского университета Стивен Уолт выразил мнение, что атака ВСУ на Курскую область не поможет Киеву вернуть Крым и Донбасс.

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      Виктория Кондратьева
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