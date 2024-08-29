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02:32, 29 августа 2024Мир

Профессор Гарварда усомнился в успехе операции ВСУ в Курской области

FP: операция ВСУ в Курской области не поможет им вернуть Крым и Донбасс

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не поможет Киеву вернуть Крым и Донбасс, считает профессор Гарвардского университета Стивен Уолт. Такое мнение он выразил в колонке для Foreign Policy.

По его мнению, украинские потери на этом направлении могут превысить российские. Кроме того, даже если Киев удержит занятую территорию, это не станет большой разменной монетой из-за размеров государств. По данным, которые приводит Уолт, ВСУ занимает 0,0064 процента от общей площади России, а РФ контролирует около 20 процентов Украины, среди которых новые регионы.

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По его словам, нужно рассматривать операцию Украины под Курском как повод начать переговоры. «Недавний военный успех Украины следует рассматривать как возможность начать серьезные переговоры о прекращении огня, а не как оправдание для продления дорогостоящей войны, в которой Украина может выжить, но вряд ли победит», — говорится в материале.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина атакой на Курскую область выбрала эскалацию и сняла вопросы о мирном завершении конфликта.

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      Сергей Грехов
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