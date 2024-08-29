FP: операция ВСУ в Курской области не поможет им вернуть Крым и Донбасс

Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области не поможет Киеву вернуть Крым и Донбасс, считает профессор Гарвардского университета Стивен Уолт. Такое мнение он выразил в колонке для Foreign Policy.

По его мнению, украинские потери на этом направлении могут превысить российские. Кроме того, даже если Киев удержит занятую территорию, это не станет большой разменной монетой из-за размеров государств. По данным, которые приводит Уолт, ВСУ занимает 0,0064 процента от общей площади России, а РФ контролирует около 20 процентов Украины, среди которых новые регионы.

По его словам, нужно рассматривать операцию Украины под Курском как повод начать переговоры. «Недавний военный успех Украины следует рассматривать как возможность начать серьезные переговоры о прекращении огня, а не как оправдание для продления дорогостоящей войны, в которой Украина может выжить, но вряд ли победит», — говорится в материале.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина атакой на Курскую область выбрала эскалацию и сняла вопросы о мирном завершении конфликта.