В ООН прокомментировали сообщения о бойцах ЧВК с минометом на детской площадке

Все военные должны защищать гражданское население и инфраструктуру. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик, комментируя публикации сражающейся за Киев американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group (FOG).

Отвечая на вопрос РИА Новости, он подчеркнул, что ООН «часто выражала обеспокоенность по поводу использования частных военных подрядчиков по всему миру». «Все несут одинаковую ответственность в отношении прав человека», — указал Дюжаррик. При этом он отметил, что у ООН нет возможности подтвердить достоверность сообщений о присутствии на Украине западных ЧВК.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал о числе воевавших за ВСУ иностранных ЧВК. По его словам, на стороне Киева воевало не менее шести-семи компаний.

На FOG обратили внимание после из заявления об «их парнях в Курске»

23 августа ЧВК FOG продемонстрировала фотографию боевой позиции минометного расчета рядом с жилыми домами и детской площадкой — на человеке в форме, склонившемся над орудием, американские шевроны. Судя по дому, детской горке и пейзажу, действие происходит либо на территории России, либо Украины. Ствол миномета направлен прямо в сторону детской горки и дома.

До этого наемники выложили фото, на котором они позируют на фоне бронемашины HMMWV в составе группы украинских бойцов. В качестве геолокации указана Курская область, подпись к публикации гласит: «The boys in Kursk» («Парни в Курске» — прим. «Ленты.ру»). В центре фото находится основатель ЧВК Деррик Бейлс. После этого американская ЧВК подтвердила участие в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При этом Forward Observation Group не является полноценной ЧВК, потому что не имеет собственной штатно-организационной структуры и определенных заказчиками боевых задач. FOG — это скорее сообщество добровольцев с сомнительной мотивацией, которые ищут любые возможности для того, чтобы опробовать свои боевые навыки и опубликовать красивые фотографии с оружием. В случае с Украиной участники FOG действовали только в составе «Иностранного легиона» ВСУ как наемники.

Оказавшиеся под Курском наемники начали нести потери

22 августа Минобороны России сообщало, что американские наемники в составе ВСУ попытались прорваться в деревню Русская Конопелька в Суджанском районе Курской области. Российские бойцы морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады отразили атаку и ликвидировали противника, в том числе участников FOG. В результате уничтожены до 60 бойцов, при этом число потерь среди американских наемников не уточняется.

На фоне новостей о ликвидации на Украине западных наемников стало известно, что ВСУ начали искать желающих отправиться воевать иностранцев на самом популярном в мире интернет-форуме Reddit. В тексте объявления указано, что 25-й воздушно-десантной бригаде ВСУ требуется 10 человек для вступления во взвод иностранных операторов беспилотников. Утверждается, что соискатель должен иметь опыт участия в боях на Украине, а также знать украинский и русский языки. Автор поста с вакансией описал себя как одного из иностранцев, который работал с украинской воздушно-десантной бригадой в течение двух месяцев.