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23:14, 23 августа 2024Мир

В ООН отреагировали на публикации замеченной в Курской области американской ЧВК

ООН о сражающейся за Киев ЧВК из США: все военные должны защищать гражданских

Фото: Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / Reuters

Все военные должны защищать гражданское население и инфраструктуру, заявил официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик, комментируя публикации сражающейся за Киев американской ЧВК Forward Observation Group (FOG). Отвечая на вопрос РИА Новости, он подчеркнул, что ООН «часто выражала обеспокоенность по поводу использования частных военных подрядчиков по всему миру».

«Все несут одинаковую ответственность в отношении прав человека», — указал Дюжаррик.

22 августа на странице FOG появилось фото, на котором боец в полевой форме и с американским флагом на шевроне стоит рядом с минометом. Расчет орудия оборудован вблизи детской площадки и жилого дома. В публикации не указано, где именно происходило действие: в России или на Украине.

Ранее членов американской ЧВК заметили среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые участвовали в нападении на Курскую область. Отмечается, что ЧВК FOG была задействована в подготовке провокации с токсичными химикатами на территории Украины.

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      Маргарита Пименова
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