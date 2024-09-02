Добряк заявил о строительстве укреплений в Покровске

Глава Покровска Добряк: в кварталах города строят укрепления

Начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк заявил о планах строить укрепления в кварталах города. Его слова передает «Мы — Украина».

«Сейчас военные получили задание на построение внутриквартальных укреплений не по всему городу, а по определенным направлениям», — пишет издание.

По словам главы администрации, несколько линий укреплений были построены от линии фронта до города еще в 2022 году.

Ранее издание The Telegraph заявило, что российские войска могут взять Покровск уже к середине сентября. Командир одного из подразделений воздушной разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующий в боевых действиях под Покровском, отметил, что российские бойцы движутся очень быстро, активно используя средства радиоэлектронной борьбы.