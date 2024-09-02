Направлявшиеся на родину россияне застряли в аэропорту азиатского курорта на 15 часов

«Крыша ТурДома»: летевшие в Новосибирск туристы застряли на Пхукете на 15 часов

Российские туристы, направлявшиеся домой, застряли в аэропорту тайского Пхукета на 15 часов. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Отмечается, что самолет авиакомпании Red Wings должен был прилететь с популярного курорта Азии в Новосибирск в понедельник, 2 сентября, в 02:35 по местному времени (воскресенье, 1 сентября, 22:35 мск).

«Сейчас расчетное время — 17:30 (13:30), — говорится в сообщении. — Пассажирам на время ожидания предоставили номера в отеле рядом с аэропортом Пхукета».

По данным источника, откладывается и вылет из Толмачево в Таиланд. Он отправится на Пхукет уже во вторник, 3 сентября, после полуночи. Причины такой длительной задержки не раскрываются.

Ранее стало известно, что в московском аэропорту Домодедово в ночь на 1 сентября вводили временные ограничения, в настоящее время авиагавань работает в штатном режиме. За время действия режима 17 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы российской столицы и Нижнего Новгорода.