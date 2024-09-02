Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:19, 2 сентября 2024Путешествия

Направлявшиеся на родину россияне застряли в аэропорту азиатского курорта на 15 часов

«Крыша ТурДома»: летевшие в Новосибирск туристы застряли на Пхукете на 15 часов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российские туристы, направлявшиеся домой, застряли в аэропорту тайского Пхукета на 15 часов. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Отмечается, что самолет авиакомпании Red Wings должен был прилететь с популярного курорта Азии в Новосибирск в понедельник, 2 сентября, в 02:35 по местному времени (воскресенье, 1 сентября, 22:35 мск).

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Самые старые аэропорты в мире Как выглядят авиагавани, отметившие 100-летний юбилей
Самые старые аэропорты в миреКак выглядят авиагавани, отметившие 100-летний юбилей
1 мая 2017

«Сейчас расчетное время — 17:30 (13:30), — говорится в сообщении. — Пассажирам на время ожидания предоставили номера в отеле рядом с аэропортом Пхукета».

По данным источника, откладывается и вылет из Толмачево в Таиланд. Он отправится на Пхукет уже во вторник, 3 сентября, после полуночи. Причины такой длительной задержки не раскрываются.

Ранее стало известно, что в московском аэропорту Домодедово в ночь на 1 сентября вводили временные ограничения, в настоящее время авиагавань работает в штатном режиме. За время действия режима 17 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы российской столицы и Нижнего Новгорода.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал цель вторжения ВСУ в Курскую область

      51-летняя Хайди Клум надела прозрачное платье в честь 35-летия мужа

      Направлявшиеся на родину россияне застряли в аэропорту азиатского курорта на 15 часов

      Дефицит курьеров стал угрожать росту одного из сегментов экономики

      Медведчук рассказал о попытке Зеленского скрыть неудачи в Донбассе

      Лукашенко на «Открытом микрофоне» рассказал о мире на краю пропасти

      Бывший футболист сборной России рассказал об угрозах после Евро-2020

      В МИД заявили о размещении Данией запрещенных ракет

      В мозге обнаружили новый механизм обучения

      Россиянин расправился с новорожденной дочерью и спрятал ее на веранде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше