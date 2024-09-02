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14:21, 2 сентября 2024Путешествия

Направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту почти на сутки без воды и еды

Летевшие в Турцию туристы застряли во Внуково почти на сутки по вине перевозчика

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские туристы, направлявшиеся в Турцию, застряли в аэропорту почти на сутки без воды и еды по вине авиакомпании. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Свыше 150 пассажиров Turkish Airlines должны были улететь в Анталью из Внуково днем в воскресенье, 1 сентября. Однако рейс перенесли на шесть утра понедельника, 2 сентября, без объяснения причин.

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По словам россиян, за все это время никто из представителей перевозчика к ним не подходил и не предлагал питание и напитки, которые должны предоставляться по правилам.

«Позднее рейс перенесли еще раз — сейчас его вылет ожидается в 14:00, — говорится в сообщении. — Среди пассажиров есть семьи с детьми».

Ранее российские туристы, направлявшиеся домой, застряли в аэропорту тайского Пхукета на 15 часов. Отмечалось, что самолет авиакомпании Red Wings должен был прилететь с популярного курорта Азии в Новосибирск 2 сентября в 02:35 по местному времени (22:35 мск 1 сентября).

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      Фариза Бацазова
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