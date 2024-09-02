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16:32, 2 сентября 2024Забота о себе

Названы главные причины ожирения у молодых мужчин

Хирург Хациев: молодые мужчины подвержены ожирению из-за детских привычек

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Причина развития ожирения у мужчин молодого возраста скрыта в нарушении пищевого поведения в детстве, рассказал бариатрический хирург, доктор медицинских наук, экс-президент Общества бариатрических хирургов России Бекхан Хациев. О причинах и последствиях раннего ожирения у мужчин он поговорил с «Лентой.ру».

Он сослался на данные Росстата, согласно которым доля мужчин с лишним весом в стране выросла с 46,9 процента до 52,4 процента. Также выяснилось, что мужчины толстеют раньше женщин: доля мужчин с ожирением начинает превышать долю тех, у кого вес в норме в возрасте 30-34 лет. «К сожалению, даже молодость не может побороть влияние нашего образа жизни на тело. Ожирение у молодых развивается по простому механизму: человек потребляет больше калорий, чем тратит за день. Если рацион питания преимущественно состоит из фастфуда, сладких напитков, жирной пищи, то организм уже испытывает сильную нагрузку», — говорит врач.

А если к этому добавляется малоподвижный образ жизни — работа и времяпрепровождение за компьютером или телефоном, то вес в любом случае будет расти. Все начинается с лишнего веса, который изначально не представляет серьезной угрозы для организма. Если ситуацию не контролировать, то лишний вес может перерасти в ожирение, которое является серьезным хроническим заболеванием

бариатрический хирургБекхан Хациев

Еще одной причиной, которая влияет на развитие ожирения, врач назвал нездоровые пищевые привычки, привитые в детском возрасте. «Если ребенок привыкает к потреблению калорийных, высокообработанных продуктов с низкой питательной ценностью, он, скорее всего, сохранит эти привычки и во взрослой жизни. При этом если у ребенка еще в юношестве наблюдался лишний вес, то он с высокой вероятностью сохранится и во взрослом возрасте», — рассказал Хациев. Он указал на то, что дети с лишним весом часто имеют измененный метаболизм, который может затруднить поддержание нормального веса в будущем: так, организм может адаптироваться к большому количеству потребляемой пищи, что затрудняет снижение веса даже при попытках изменить диету.

Опасность ожирения, продолжил врач, заключается в том, что оно развивается незаметно. «Никто не просыпается с десятками лишних килограммов. Вес нарастает постепенно и зачастую не воспринимается как проблема. Однако, когда у человека развивается ожирение, остановить этот процесс уже сложно — организм переходит на другой метаболический режим, поэтому диеты и спорт не помогут избавиться от заболевания», — предупредил Хациев. При этом коррекция образа жизни, подчеркнул он, может помочь на этапе набора лишнего веса.

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Тем молодым мужчинам, у которых уже есть ожирение, доктор рекомендует незамедлительно обратиться к врачам, чтобы не допустить развития сахарного диабета второго типа, сонного апноэ, сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось, что предожирение выявили у 43,9 процента россиян, что превысило долю людей с нормальным весом. При этом количество людей с нормальным весом сократилось с 36,3 процента в 2018 году до 35,7 процента в 2023 году.

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      Александра Лисица
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