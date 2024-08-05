Названа доля россиян с предожирением

Росстат: предожирение выявили у 43,9 процента россиян

Предожирение выявили у 43,9 процента россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет Росстата.

По данным ведомства, доля людей с нормальным весом сократилось с 36,3 процента (в 2018 году), а количество россиян с предожилением выросло, а людей, у которых выявили предожирение, стало больше. Шесть лет назад их доля составляла 40,1 процента, теперь — 43,9.

Для оценки веса Росстат опирается на критерии ВОЗ, используя индекс массы тела. Если он ниже 18,5, то это говорит о дефиците веса, если равен 18,5 — 25, то вес в норме. У людей с избытком веса индекс массы тела находится в диапазоне от 25 до 30 (это предожирение). Ожирение начинается от показателей выше 30.