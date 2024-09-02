Названы самые частые причины головокружений

Врач Шаповалова: часто к головокружению приводят три патологии внутреннего уха

Врач-невролог, отоневролог, врач-специалист кабинета лечения головной боли ЛДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Шаповалова назвала самые частые причины головокружений. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

Специалист указала, что к возникновению истинного головокружения чаще всего приводят нарушения в работе внутреннего уха: доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ), болезнь Меньера и нейронит вестибулярного нерва. «Для болезни Меньера характерны долгие приступы головокружения — от 20 минут до 12 часов, и они не зависят от позы или положения головы. В среднем приступы длятся около двух-трех часов», — пояснила Шаповалова.

Ранее терапевт Ольга Сухарева назвала неочевидные симптомы анемии. К ним врач отнесла слабость, недомогание, апатию, выпадение волос и мелькание «мушек» перед глазами. При появлении таких жалоб Сухарева порекомендовала обратиться к врачу для оценки обмена железа и назначения лечения.