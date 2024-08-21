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13:33, 21 августа 2024Забота о себе

Названы неочевидные симптомы анемии

Терапевт Сухарева: апатия и выпадение волос могут говорить об анемии

Фото: maxbelchenko / Shutterstock / Fotodom

Анемия — это уменьшение содержания гемоглобина и снижение количества эритроцитов в единице объема крови, приводящее к гипоксии, рассказала терапевт Ольга Сухарева. Неочевидные симптомы анемии она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Самым распространенным видом анемии она назвала железодефицитную — на нее приходится 80 процентов всех анемий, особенно подвержены которым подростки и беременные женщины. К симптомам врач отнесла слабость, недомогание, апатию, выпадение волос, мелькание «мушек» перед глазами, синдром беспокойных ног. При появлении таких жалоб Сухарева порекомендовала обратиться к врачу для оценки обмена железа и назначения лечения.

Среди других видов приобретенных анемий Сухарева назвала B12-дефицитную и фолиеводефицитную анемию, которые встречаются гораздо реже. Как правило, они связаны с нарушением всасывания микроэлементов и витаминов в желудке либо на уровне тонкой кишки. При дефиците витамина B12, объяснила она, пациенты жалуются на шаткость походки и головокружение. «Отличить эти два состояния от дефицита железа помогут показатели MCV и MCH в общем анализе крови, а также низкие уровни данных витаминов. Если при дефиците железа они будут низкими, то при B12-дефицитной анемии они, наоборот, повышаются», — заключила терапевт.

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